ميزة جديدة في نظام آندرويد.. تعرف عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل شركة جوجل على تطوير أداة جديدة، تتيح للمستخدم إلغاء تثبيت بعض التطبيقات بشكل جزئي، من أجل إخلاء مساحة الذاكرة داخل الهاتف.

وتكمن فكرة الأداة في تقليص حجم التطبيق بنسبة 60% من دون إلغاء تثبيته نهائيا أو إزالته، وذلك في شكل ملف بصيغة APK ، مع الاحتفاظ بكافة بيانات المستخدم حتى وقت استعادة البرنامج أو تشغيله مرة أخرى.

ولم تعلن جوجل بعد عن الطريقة العملية لاستخدام تلك الأداة، لكن من المرجح أنه سيكون خيارًا يظهر بجانب خيار إلغاء التثبيت عند الضغط لعدة ثواني على رمز التطبيق.

ومن مميزات الأداة الجديدة أنها إعادة تثبيت التطبيق تكون أسهل وأسرع، ومن دون الحاجة إلى إدخال بيانات المستخدم منذ البداية، بل مجرد خطوة بسيطة تعيد التطبيق إلى سابق عهده، وفي نفس الوقت سيمنح الهاتف مزيدا من المساحة الداخلية.

وستظهر الأداة الجديدة تزامنا مع إصدار Bundletool 1.1 ، لكن شركة جوجل أعلنت أنها ستكون متاحة للجميع مع نهاية العام الجاري، وسيكون هناك خيار إلغاء الاشتراك في تلك الأداة حسب رغبة المستخدم.

وتعمل جوجل خلال الفترة الأخيرة على إطلاق عدد من التحديثات والأدوات الجديدة، في سبيل منح المستخدمين سهولة أكبر في استخدام نظام التشغيل الخاص بها أندرويد.