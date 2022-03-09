شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يحييان خفلا غنائيا بالإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان مدحت صالح بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا غدا الخميس الموافق 10 مارس فى مكتبة الإسكندرية، بقيادة أوركسترا المايسترو ناير ناجى، والحفل تحت اسم "صوت السينما" خاص للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال الغنائية السينمائية، تكريما لـ125 عامًا من أغانى الأفلام الناجحة، ويشدو صالح بمجموعة من أغانى كبار الفنانين التى تم غناؤها فى الأفلام على مدار السنوات الماضية.





مدحت وريهام

ويعرض للفنان مدحت صالح حاليا الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك فيه معظم أبطال الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقى، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، كارولين عزمى.