شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ودنيا عبد العزيز وأحمد صقر فى عزاء شقيق أحمد عبد العزيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان أحمد عبد العزيز العزاء في شقيقه داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على الحضور وتقديم واجب العزاء للفنان أحمد عبد العزيز، منهم على الحجار، دنيا عبد العزيز وزوجها مصطفى كامل، المخرج أحمد صقر، الفنان مهندس حسنى.

وأقيمت صلاة الجنازة على المحاسب يحيى عبد العزيز - شقيق الفنان أحمد عبد العزيز - بمسجد آل رشدان بمدينة نصر بمشاركة أحمد عبد العزيز وأفراد العائلة والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفنى، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفن بمقابر الأسرة بالبساتين.

وأعلن أحمد عبد العزيز وفاة شقيقه أمس ونعاه وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو إخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته صابرين، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.



















































