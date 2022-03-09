شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح "النفسية" ثالث أغنيات ألبومه الجديد "وسع وسع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد أحدث أغنياته التي تحمل اسم "النفسية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ثالث أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وسع وسع"، وهى من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.

وتقول كلمات أغنية "النفسية":

"النفسيه مش اللي هي الله يعيني ع اللي فيا

أنا مش مصدق إن أنا عايش ولسه في ف عمري بقيه

أنا ضايع من نفسي وروحي ومفيش حواليا إلا جروحي

وادي ناس عماله تدوس قلبي وادي ناس عماله تدوس روحي

مخنوق م الدنيا وعمايلها بتعذب وأتهان وأحايلها

وأتمرمغ بالحزن وساكت

إيه دار بين أيامها وبيني بتموت فيا قصاد عيني

بتقوي إللي ظلمني عليا ولا سابت حد يقويني

النفسية"

وكانت أحمد سعد طرح ثانى أغنيات ألبومه الجديد "وسع وسع" بعنوان "بنادى عليك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد.

واحتفل الفنان أحمد سعد بتحقيق أغنية "عليكى عيون" أول أغنياته البومه الجديد "وسع وسع"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد شافعى، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست.