شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء تامر حسنى وإليسا فى الشيخ زايد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية يجتمع النجم تامر حسنى بالنجمة اللبنانية إليسا في عمل واحد، حيث ألتقيا عام 2017 فى ديو الأغنية الدعائية لفيلم "تصبح على خير"، وهذه المرة يجمعهما إعلان جديد يتم طرحه خلال شهر رمضان المقبل.



تامر واليسا تامر واليسا

تامر حسنى وإليسا

وبدأ مؤخرا النجم تامر حسنى تسجيل أغنية فيلمه الجديد "بحبك" الذى صور فيه عدد من المشاهد ونشر تامر صورة من داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية معلقاً:"نهاركم عسل يا ناس يا عسل، دلوقتي بسجل أغنية فيلم "بحبك"ومبسوط بيها أوي عشان فعلاً هتخصكوا".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار رومانسى اجتماعى لا يخلو من الكوميديا.

وأحيا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين الماضى، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان" وبعدها غنى "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش".

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى.