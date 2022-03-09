شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: لا نقف في وجه أحد وتفهمنا موقف عمر كمال وأوصيناه بالانتباه لتصرفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لليوم السابع، إن النقابة لا تقف في وجه أحد، وأنها تفهمت موقف عمر كمال بعدما أوضح ملابسات ما حدث خلال البث المباشر له، خلال التحقيق الذي تم قبل قليل.

وأضاف منصور هندي أن النقابة ملتزمة بنتيجة التحقيق، وهو رفع قرار الإيقاف، وأن المحققين أوصوا عمر كمال بضرورة الانتباه لتصرفاته، خاصة وأنه فنان له جمهور كبير وبالتالي يجب عليه أن ينتبه لما يقوله وما يفعله.

وضمت لجنة التحقيق المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة والفنان حلمي عبد الباقي عضو المجلس والمستشار القانوني سعد متولي والمستشار القانوني علاء عامر ورئيس لجنة العمل منصور هندي.

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال قد علق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، قائلا: "البعض نشر أخبارا مزيفة حول حفلاتى في الولايات المتحدة.. فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو.. أحد الأشخاص قال لي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح، ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية سابقة : "أرسلت لهاني شاكر اعتذارا، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردا من أي شخص، متسائلا: "أنا اتوقفت ليه؟.. أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة.. سأتوجه إلى النقابة فورعودتي لمصر".

وأكد كمال أن نقابة الموسيقيين في تصريحات سابقة وافقت على حفلاته في الولايات المتحدة، قائلا: "قدمت 11 حفلة بمفردي، ومازال لدي حفلات أخرى، عمرى ما بعمل مشكلة، طول عمري رد فعل".



