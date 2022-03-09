شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين ترفع قرار إيقاف عمر كمال وتقبل اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إن لجنة التحقيق مع المطرب عمر كمال رفعت قرار إيقافه، وذلك بعدما حضع للتحقيق وأوضح موقفه، واعتذر عن الفهم الخاطئ لردوده في فيديو بثه على حسابه بـ"فيس بوك".

وأكد عامر أن عمر كمال أبدى اعتذاره وأوضح أنه يكنّ كل الاحترام والمحبة للنقابة ونقيب الموسيقيين، وبناء عليه تم رفع القرار.

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال علق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، قائلا: "البعض نشر أخبارا مزيفة حول حفلاتى في الولايات المتحدة.. فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو.. أحد الأشخاص قال لي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح، ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أرسلت لهاني شاكر اعتذارا، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردا من أي شخص"، متسائلا: "أنا اتوقفت ليه؟.. أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة.. سأتوجه إلى النقابة فورعودتي لمصر".

وأكد كمال أن نقابة الموسيقيين في تصريحات سابقة وافقت على حفلاته في الولايات المتحدة، قائلا: "قدمت 11 حفلة بمفردي، وما زال لدي حفلات أخرى، عمرى ما بعمل مشكلة، طول عمري رد فعل".

وحول حذف الفيديو الذي تضمن الحديث عن الفنان هاني شاكر قال: "أحذف فيديوهات البث المباشر باستمرار بعد الانتهاء من عرض وجهة نظري".