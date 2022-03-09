شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحذر من التعامل مع حساب ينتحل شخصيته ويطالب جمهوره بالإبلاغ عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفنان الكبير محمد صبحى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من حساب مزيف ينتحل شخصيته، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالإبلاغ عنه حتى يتم إغلاقه.





وكتبت الصفحة الرسمية للفنان الكبير محمد صبحى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رجاء هذا الحساب ينتحل شخصيتي أرجو عمل بلاغ report كي يتم إغلاقه، وبطلب منكم عدم التعامل سوى مع صفحتي الرسمية اللي بكتب من خلالها البوست ده الموثقة بالعلامة الزرقاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحى مسرحية "نجوم الظهر" وهى من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.

وقدم محمد صبحي مؤخرًا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.