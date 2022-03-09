شكرا لقرائتكم خبر عن أكونتات مضروبة بتعليقات موحدة على صفحة ريهام حجاج.. والنجمة: ارحموا نفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيل من الأكونتات المفبركة على موقع إنستجرام، علقت على صفحة النجمة ريهام حجاج، والغريب في الأمر أن هذه الحسابات كتبت تعليقات موحدة بنفس الكلمات الغامضة، والألفاظ الخارجة، وكان رد فعل النجمة ريهام حجاج هذه المرة غير متوقع، خاصة مع تكرار هذا الأمر معها أكثر من مرة، حيث التقطت "سكرين شوت" لهذه الصفحات المفبركة، مع إيموشن ضحك، وعلقت عليها قائلة: "ابتدينا زى كل سنة.. استمروا السنة دى مش همسح هشيرهم كلهم عشان تنفضحوا".

وأضافت حجاج في تعليقها: "بالنسبة للجان الإلكترونية والأكونات الـ fake اللى شغالة شتيمة، ارحموا نفسكم، نفس الكلام، وكلها أكونتات مضروبة، طب حتى شوية ابتكار يا جماعة".

كانت شركة العدل جروب قد طرحت البوستر الدعائى والرسمى لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، منذ ساعات قليلة، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.