علي الحجار ودنيا عبدالعزيز في عزاء شقيق أحمد عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد عبدالعزيز، في وفاة شقيقه يحيى عبدالعزيز نجيب، والذي يقام بمسجد القوات المسلحة – آل رشدان بمدينة نصر.

وحضر العزاء الفنان علي الحجار، والفنان جمال عبدالناصر، والفنانة دنيا عبدالعزيز وزوجها، والفنان صبحي خليل.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، ودفن شقيق الفنان الكبير بمقابر الأسرة.

من ناحية أخرى شارك أحمد عبدالعزيز في بطولة مسلسل "الحلم" الذي عرض مؤخرا على شاشة الحياة.

وشارك في بطولة العمل: صابرين، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، مي كساب، كمال أبو رية، سميرة عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أنوشكا، عمر محمد رياض، وآخرون