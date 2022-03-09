تعرف على موعد ومكان عزاء الكاتب الكبير يسري الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن جاسر الجندي، نجل المؤلف والكاتب الكبير يسري الجندي، عن موعد ومكان عزاء والده الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكتب جاسر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "عزاء الوالد الأستاذ يسري الجندي يوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب إن شاء الله".

وكان نجله "جاسر" أعلن خبر الوفاة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "والدي الأستاذ يسري الجندي في ذمة الله".

وأكد خبر الوفاة لمصراوي، الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط، وبدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين، اهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وقد ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

وقد تولى العديد من إدارة المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

وقد قدم العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أعمال: "ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها.