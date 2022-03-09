"الموسيقيين" ترفع الإيقاف عن عمر كمال بعد التحقيق معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان عمر كمال، عن رفع الإيقاف عنه بنقابة المهن الموسيقية بعد الخضوع للتحقيق.

وكتب عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الحمد لله تم رفع الإيقاف عني.. شكرا للأستاذ هاني شاكر ولكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت في 15 فبراير الماضي، إحالة المطرب الشاب عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية".

يذكر أن عمر كمال أحيا عدد من الحفلات بالولايات المتحدة الأمريكية في جولة غنائية بدأت الشهر الماضي.