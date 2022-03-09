محمد صبحي يطلب من جمهوره الإبلاغ عن صفحة تنتحل شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف النجم محمد صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن صفحة تنتحل شخصيته ويشارك بها عدد كبير من الجمهور.

ونشر الفنان الكبير رابط الصفحة، وعلق: "رجاء، هذا الحساب ينتحل شخصيتي أرجو عمل بلاغ كي يتم إغلاقه، وبطلب منكم عدم التعامل سوى مع صفحتي الرسمية اللي بكتب من خلالها البوست ده، الموثقة بالعلامة الزرقاء".

من ناحية أخرى، كان حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد وقع بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل، وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وبحسب بيان، يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا