وسط غياب نجوم الفن.. عزاء شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

أقيم عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد القوات المسلحة بآل رشدان بمدينة نصر، عزاء يحيى عبدالعزيز نجيب شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز.

وغاب نجوم الفن عن حضور العزاء، بينما حضر عدد من الأقارب والأصدقاء.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، ودفن شقيق الفنان الكبير بمقابر الأسرة.

من ناحية أخرى شارك أحمد عبدالعزيز في بطولة مسلسل "الحلم" الذي عرض مؤخرا على شاشة الحياة.

وشارك في بطولة العمل: صابرين، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، مي كساب، كمال أبو رية، سميرة عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أنوشكا، عمر محمد رياض، وآخرون.