أول تعليق لـ هبة مجدي بعد مشاركتها في احتفالات يوم الشهيد أمام الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة هبة مجدي، على مشاركتها في عرض مسرحي "رسالة نور"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ونشرت "هبة" صورتين لها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "ليا الشرف بمشاركتي اليوم في احتفالية يوم الشهيد".

وقدّمت هبة مجدي، خلال الاحتفالية، أغنية "بطل من كل بيت" ضمن عرض مسرحي "رسالة نور"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عرض "رسالة نور" بطولة النجوم: ماجدة زكي، خالد الصاوي، مايان السيد، رامز أمير، وأحمد خالد صالح، مصحوبا بأغاني للنجم علي الحجار والفنانة هبة مجدي عن تضحية الشهداء.

فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.