"هشيرهم عشان تتفضحوا".. ريهام حجاج توجه رسالة لمهاجميها بسبب "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة ريهام حجاج، على توجيه رسالة لـ "لجان إلكترونية" بحسب وصفها بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني "يوتيرن".

ونشرت "ريهام" نماذج من التعليقات التي تعرضت فيها للهجوم، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بالنسبة للجان الإلكترونية والأكاونتس الـ fake اللي شغالة شتيمة.. ارحموا نفسكم".

وأضافت: "نفس الكلام كلها أكونتات مضروبة.. طب حتى شوية ابتكار يا جماعة، ابتدينا زي كل سنة".

وفي تعليق ثالث، أضافت: "استمروا السنة دي مش همسح.. هشيرهم كلهم عشان تتفضحوا".

وكانت شركة "العدل جروب"، قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل "يوتيرن"، والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

بوستر المسلسل حمل صور النجوم،ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، كريم قاسم، ومحمود حافظ، عبير صبري، أيمن قيسوني، محمود حجازي، ونورهان.

مسلسل "يوتيرن" تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة "العدل جروب"، ويعرض على قنوات: ON، الحياة، CBC، ومنصة Watchit.