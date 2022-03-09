بعد تكريمها| محطات في مشوار نيللي.. الفراشة التي توجت على عرش الفوازير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من المبدعات المصريات، على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومنهن فراشة الفوازير الفنانة نيللي.

وحرصت الفنانة نيللي، عند تكريمها على تقديم تحية خاصة إلى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المحطات في مشوار الملكة المتوجة على عرش الفوازير نيللي.

ولدت الفنانة نيللي، في يناير 1949 وهي من أصول أرمينية، والشقيقة الصغرى للفنانة فيروز.

بدايتها الفنية

عام 1953، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في الرابعة من عمرها، حينما اختارها المخرج عاطف سالم، للمشاركة في فيلم "الحرمان" مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي.

فى عام 1955، شاركت مع شقيقتها فيروز، في فيلم "عصافير الجنة"، من إخراج يوسف شوكت.

شاركت الفنانة نيللي، عام 1958 في 3 أفلام، وهي "توبة"، ورحمة من السماء"، و"حتى نلتقي".

عام 1966، قامت الفنانة نيللي ، بمشاركة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بطولة المسلسل الإذاعي "شيء من العذاب"، وقدمت أول فيلم من بطولتها، وهو "المراهقة الصغيرة" من إخراج محمود ذو الفقار.

في السبعينات، لعبت الفنانة نيللي بطولة أفلام عديدة، منها: (مدرسة المشاغبين، مذكرات الآنسة منال، شباب في العاصفة، شياطين البحر، اللص الظريف، غدا يعود الحب، كلمة شرف) وغيرها.

وقفت الفنانة نيللي، على خشبة المسرح، وقدمت أكثر من مسرحية، منها: (الدلوعة، كباريه، سوق الحلاوة، سندريلا والمداح، والعيال الطيبين).

الفوازير

عام 1975، دخلت الفنانة نيللي، عالم الفوازير، وأصبحت الملكة المتوجة على عرشها، بعد تعاونها مع المخرج المبدع فهمي عبدالحميد، ورشحها لبطولتها الشاعر صلاح جاهين، وقدمت فوازير "صورة وفزورة"، ثم "صورة وفزورتين"، واستمرت حتى عام 1981.

عام 1990، عادت الفنانة نيللي، إلى تقديم الفوازير، بعد توقف دام 9 سنوات، و قدمتها على مدار خمس سنوات متتالية، ومنها فوازير"أم العريف"، و"عالم ورق"، و"الدنيا لعبة".

عام 1996، قدمت الفنانة نيللي، آخر فوازير لها، بعنوان "زي النهاردة".

خلال ظهورها مع الإعلامي رامي رضوان، ردت الفنانة نيللي، على سؤال، عن عدم عودتها للتمثيل، وقالت: "في مثل بيقول (يا بخت من زار وخفف) وأنا عاوزة أبقى خفيفة على الجمهور".

وصفت الفنانة نيللي، تجربة تقديم الفوازير، وقالت إنها أحلى أيام عمرها، ورشحت لتقديمها الفنانة دنيا سمير غانم.

في نوفمبر الماضي، ظهرت الفنانة الكبيرة نيللي، بعد غياب، في حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلمت جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.