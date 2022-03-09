دعما للفلسطينيين والأوكرانيين.. جيجي حديد تتبرع بأرباحها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

تعهدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، بالتبرع بجميع عائدات عروضها لموسم الخريف 2022 لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وكذلك الشعب الفلسطيني.

وقالت حديد في منشور لها عبر موقع “إنستغرام”: “أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في دعم من يعانون من نفس الأمر في فلسطين”.

وشددت جيجي حديد، وهي ابنة الملياردير الفلسطيني محمد حديد، على ضرورة أن يولي العالم بأسره اهتماما متوازيا لكل المظلومين في الأرض، مضيفة: “يجب أن نفتح أعيننا وقلوبنا على كل ظلم للإنسان”.

كما طالبت بتحقيق العدالة والمواساة، وزيادة التكاتف والتعاضد بين البشر إخوةً وأخوات، بعيداً عن السياسة أو العرق، وبعيداً عن الدين.

وأردفت: “في النهاية من يدفع ثمن الحروب هم الأبرياء وليس القادة”، مختتمة رسالتها بتأكيد التعاطف مع أوكرانيا وفلسطين.

يذكر أن لدى جيجي حديد العديد من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي برزت بوضوح خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021.

ومن ناحية اخرى، إطلالة غريبة جدًّا ظهرت بها عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني جيجي حديد، حيث أثارت الجدل كثيرًا، وضاع المتابعون ما إذا كانت عربية أو لا.

في التفاصيل، شاركت عارضة الازياء العالمية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها إطلالتها بأحد عروض الأزياء وصدمت فيها المتابعين.

وإرتدت جيجي فستاناً باللون الابيض يشبه العباءة الرجالية العربية، ويتناسب مع لوك الصحراء، ووضعت قطعة قماش على رأسها غطت بها عيونها، ونسقت معه أقراط غجرية.

إطلالة جيجي حديد هذه إستغربها المتابعون بشكل كبير، وجاء في التعليقات: “لم أفهم ما ترتديه”، “تبدو كأنها عربية”، “ملكة عربية”، “جيجي انت رائعة، أحبك جداً، أتمنى لك كل الخير”.