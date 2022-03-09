ممثل مصري عبر فيسبوك: انا مريض اكتئاب وبتعالج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نشر الفنان المصري كريم مغاوري عبر حسابه على فيسبوك، بوست اعلن من خلاله إصابته بالاكتئاب مؤكدا أنه يخضع للعلاج في الوقت الحالي، وموجهاً شكره لجمهوره وأصدقائه، الذين ساندوه خلال فترة مرضه.

علق على حسابه قائلاً: “شكرا لكل الصحفيين للي حبوا يطمنوا عليا ويعرفوا حالتي أنا عادي مريض اكتئاب وبتعالج.. شعري مش منكوش وبنزل وبضحك وبهزر وبخرج وبقعد في غرفتي كتير في الظلام وبحزن وبعيط وببعد عن الناس وبحاول أقاوم أي ضغط نفسي”.

كذلك، أضاف “هو مريض الاكتئاب كده كل حاجة وعكسها عادي، بس منهم لله إللي بيزودوه علينا..”.

يذكر أن كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري وسبق وشارك في الدراما التليفزيونية بأعمال منها مسلسل “الجماعة 2” الذي عرض عام 2017، ومسلسل “ستات قادرة”، وغيرها من الأعمال الفنية، كما أن أحدث ظهور للفنان الشاب، هو فيلم معالي ماما الذي يعرض في السينما، ويضم العديد من النجوم أبرزهم بشرى، وحسام داغر.