شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل ودوا ليبا فى الصور الأولى من مسلسل الجاسوسية Argylle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلى ميل صوراً للمرة الأولي من مسلسل Argylle الذى يقوم ببطولته كلاً من هنري كافيل ودوا ليبا، إذ دخلت الأخيرة عالم التمثيل للمرة الأولي بعد رحلة طويلة مع الغناء، حيث ظهر الثنائى وفقاً لتقرير الديلي ميل أثناء تأدية رقصة لهما معاً من كواليس المسلسل الذى يدور حول عالم الجاسوسية.



هنرى كافيل ودوا ليبا

من ناحية أخرى كشف الممثل هنرى كافيل عن تفاصيل تعرضه لإصابته بإحدى قدميه أثناء تصوير أحد مشاهدى الموسم الثانى من The Witcher، والتي كادت تنهى على حياته المهنية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



هنرى كافيل

وصرح كافيل: "كنت أركض عبر الغابة لمشاهدة مشهد من تصوير الموسم الثانى من مسلسل The Witcher، وأنا أصفق بيدى، ومن ثم تساقطت بعض من الثلوج المزيفة الزلقة المستخدمة في بعض من المشاهد، ما أدى إلى اصطدام قدمي ببعض الأخشاب الملقاة على الأرض، التي أدت إلى تمزق أوتار في الركبة".

وأكمل كافيل حديثه قائلا: "وبالتالي توقف الإنتاج على الفور، واضطررت إلى استخدام عكازين، وبعد الذهاب إلى طبيب، أخبرنى أننى لا يمكننى التصوير لأكثر من 5 ساعات يوميا، ومن بعد الإصابة كنت أتمكن من ذلك، لكن مع الوقت كان لابد من استمرار التصوير لأكثر نت ذلك، ولكننى في النهاية قررت التوقف عن ذلك لأن الطبيب أخبرنى من بعدها أنه في حالة حدوث أي إصابات أخرى ستنتهى حياتى كـ ممثل".