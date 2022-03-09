شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى: ليا الشرف بمشاركتى اليوم فى احتفالية يوم الشهيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هبة مجدى، عن سعادتها بالمشاركة فى الندوة التثقيفية احتفالا بيوم الشهيد، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أنه شرف كبير لها المشاركة فى هذه الاحتفالية المميزة.

ونشرت هبة، صورا لها من كواليس الاحتفالية، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ليا الشرف بمشاركتى اليوم فى احتفالية يوم الشهيد".





وأظهرت الفنانة هبة مجدى، موهبتها المميزة فى عالم الغناء خلال مشاركتها باحتفالية يوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما قدمت وصلة غناء بتعبير مميز على هامش العرض التمثيلى لأسرة تفقد ابنها عقب استشهاده فى سيناء ببسالة ضد هجمة إرهابية غاشمة، دافع فيها عن وطنه ببسالة حتى فقد روحه.

هبة مجدى تمكنت من إبراز موهبتها الغنائية خلال وصلة غناء مع المطرب على الحجار، خاصة بعد مشهد استشهاد "نور" الذى لعب دوره أحمد خالد صالح، وهى تقدم رسالة بكلماتها إلى ماجدة زكي، التى لعبت دور والدة الشهيد تثنى فيها على تربيتها له كبطل ضحى بروحه فداء لوطنه، ومن أبرز كلمات الأغنية: "يا كل أم شهيد جينا نبوس ايديكى".



هبة مجدى