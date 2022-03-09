شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى ومنى الألفى يعلنان فسخ خطوبتهما بعد 12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مجدى صبحى، والإعلامية منى الألفى، فسخ خطوبتها التى دامت نحو 12 يوما فقط، حيث تمت خطوبتهما يوم 25 فبراير الماضى، متبادلين عبارات التمنى والسعادة لكل منهما، وأن النصيب هو كل شيء.

وكتب صبحى، عبر حسابه على فيس بوك: "بكل احترام تم إنهاء علاقتى بالسيدة منى الألفى، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة وكل شيء نصيب".



مجدى صبحى

فيما قالت منى الألفى، عبر حسابها على فيس بوك أيضا: "تخيلت أن العمر مجرد رقم، ولكن تم إنهاء الخطوبة من السيد مجدى صبحى، وبتمنى لك السعادة انت وأولادك".



منى الألفى

وكان الفنان مجدى صبحى، احتفل مساء الجمعة 25 فبراير الماضى، بخطبته من الإعلامية منى الألفي، حيث نشر صبحي، صورا له مع "منى" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وعلّق: "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفى على الفنان مجدي صبحي".

يشار إلى أن مجدي صبحي هو شقيق الفنان محمد صبحي وشاركه في أعماله سواء في التليفزيون مثل: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء"، أو في المسرح مثل: "كارمن، لعبة الست، ماما أمريكا".