شكرا لقرائتكم خبر عن أكونتات مضروبة بتعليقات موحدة على صفحة ريهام حجاج ورد غير متوقع منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيل من الأكونتات المضروبة المفبركة على موقع إنستجرام، قامت بالتعليق على صفحة النجمة ريهام حجاج، والغريب في الأمر أن هذه الأكونتات قامت بتعليقات موحدة بنفس الكلمات الغامضة، والألفاظ الخارجة، وكان رد فعل النجمة ريهام حجاج هذه المرة غير متوقع، خاصة مع تكرار هذا الأمر معها أكثر من مرة، حيث عملت "سكرين شوت" لهذه الصفحات المفبركة، مع إيموشن ضحك، وعلقت عليها قائلة: "ابتدينا زى كل سنة.. استمروا السنة دى مش حمسح حشيرهم كلهم عشان تنفضحوا".

وأضافت حجاج في تعليقها: "بالنسبة للجان الإلكترونية والأكونتس الـ fake اللى شغالة شتيمة، ارحموا نفسكم، نفس الكلام وكلها أكونتات مضروبة، طب حتى شوية ابتكار ياجماعة".

كانت شركة العدل جروب قد طرحت البوستر الدعائى والرسمى لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، منذ ساعات قليلة، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.