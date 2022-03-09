مسلسلات رمضان 2022..عبير صبري من كواليس "يوتيرن": "أجمل ريهام وأجمد مخرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة عبير صبري في كواليس تصوير مسلسل "يوتيرن" بصحبة الفنانة ريهام حجاج وعبير منير والمخرج سامح عبدالعزيز.

ونشرت عبير، الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "أحلى وأطيب وأجمل ريهام وأجمد مخرج القائد سامح عبدالعزيز، وحبيبتي عبير منير.. كواليس يوتيرن، رمضان، هتشوفوا مسلسل عظيم بإذن الله".

وكانت "العدل جروب"، قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل "يوتيرن"، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

بوستر المسلسل حمل صور النجوم، ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، كريم قاسم، ومحمود حافظ، عبير صبري، أيمن قيسوني، محمود حجازي، ونورهان.

مسلسل "يوتيرن" تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة "العدل جروب"، ويعرض على قنوات: ON، الحياة، CBC، ومنصة Watchit.