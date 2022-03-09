"شجرة الدر" مسلسل يسري الجندي الذي تنافست على تقديمه غادة عبدالرازق وسلاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء الكاتب الكبير يسري الجندي، عن عمر يناهز 80 عاما، صاحب الأعمال الدرامية الشهيرة التي تميزت بطابعها التاريخي.

وجاء رحيل الجندي، قبل تحقيق حلمه في تقديم عمل درامي، عن شخصية "شجرة الدر".

وبدأ حماس الكاتب الراحل يسري الجندي، لتقديم مسلسل "شجرة الدر"، عام 2010، ورشح لبطولته الفنانة غادة عبد الرازق، والمخرج أحمد صقر لتولي إخراجه.

وفي عام 2011، تعاقد المخرج السوري محمد عزيزية، على تولي إخراج المسلسل، ورشح لبطولته الفنانة سلاف فواخرجي، وبعد قيام ثورة يناير، تم إسناد إخراج المسلسل إلى المخرج مجدي أبو عميرة، لتقديم العمل خلال عام 2012 .

وفي عام 2013 قام الجندي بسحب العمل من التلفزيون المصري، وقرر إنتاجه مناصفةً مع أي شركة إنتاج أخرى، ليعود المسلسل مرة ثانية إلى يد المخرج محمد عزيزية.

وبعدها بسنوات، أعلن الكاتب الراحل، توقف المسلسل بسبب الحاجة إلى ميزانية ضخمة.

وأعلن خبر الوفاة نجله "جاسر" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "والدي الأستاذ يسري الجندي في ذمة الله".

وأكد خبر الوفاة لمصراوي، الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية

يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط، وبدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين، اهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وقد ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

و تولى المبدع الراحل، العديد من إدارة المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

وقدم يسري الجندي العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أعمال: "ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها.