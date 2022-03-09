أول تعليق لـ رامز أمير بعد عرض "رسالة نور" أمام الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان رامز أمير، على مشاركته بالعرض المسرحي "رسالة نور" التي قدمها أمام الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ونشر رامز، صورة له بالعرض، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شرفت النهاردة بمشاركتي في الندوة التثقيفية احتفالا بيوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مفيش كلام ممكن يتقال غير شكرا .. شكرا لكل شهيد ولكل أسرة شهيد ..أبطال ضحوا بنفسهم عشان مصر".

عرض "رسالة نور" بطولة النجوم: ماجدة زكي، خالد الصاوي، مايان السيد، رامز أمير، وأحمد خالد صالح، مصحوبا بأغاني للنجم علي الحجار والفنانة هبة مجدي عن تضحية الشهداء.

فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.