رمضان2022.. حمادة هلال أمام مسجد يصل عمره لـ 350 عاما بكواليس "المداح2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان حمادة هلال أمام مسجد الفران القديم المتواجد بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، الذي يصل عمره لـ 350 عاما، وذلك خلال كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "المداح 2". .

ونشر هلال، صورتين له من أمام المسجد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسجد الفران القديم من 350 سنة في القصير، البحر الأحمر.. من أسرار صابر المداح في مسلسل (المداح 2 - أسطورة الوادي)، جاهزين ‏‏للمفاجآت على قناة mbc مصر، مدد يا رب".

مسلسل "المداح 2" من المقرر عرضه على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته: حمادة هلال، هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" عُرض في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي.