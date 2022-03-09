جرجس شكري ينعى يسري الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الكاتب والناقد المسرحي جرجس شكري، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الكاتب الكبير يسري الجندي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 80 عاما.

وكتب: "يسري الجندي الكاتب المسرحي الكبير وداعا، اليوم فقد المسرح المصري أحد رموزه المخلصين".

يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط، وبدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين، اهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وقد ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982

وقد تولى العديد من إدارة المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002

وقد قدم العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أعمال: "ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها