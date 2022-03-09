WATCH IT تعلن إتاحة محتوى المنصة لعملاء فودافون (التفاصيل الكاملة للاتفاقية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT الرائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر، اتفاقية مع "فودافون مصر"، لإتاحة محتوى المنصة التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، لشريحة أكبر من عملاء "نظام فليكس" من فودافون، بلا حدود، حسب بيان صادر عن "المتحدة".

ومن المتوقع أن تساهم تلك الشراكة في وصول منصة WATCH IT إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، حيث يمثل مستخدمي خطوط "فليكس" القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر.

وقع الاتفاقية كلاً من السيدة نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب عن منصة WATCH IT، والسيد كريم عيد رئيس قطاع التسويق والبيع للأفراد بفودافون مصر، وفي حضور السيد حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والسيد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية، والسيدة نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، والسيدة يارا قورة مدير قسم المحتوى والخدمات بفودافون مصر.

ومن جانبه صرح السيد حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن التعاون مع "فودافون" يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة، والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة، كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين.

ومن جانبها، صرحت السيدة نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب، أن هذه الشراكة تأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها منصة WATCH IT في إطار التطوير العام وخطة الانتشار من اجل ضمان وإتاحة محتوى ترفيهي وتثقيفي للجميع، وتعتبر الشراكة مع فودافون مصر من أحد أهم الشراكات الخاصة بشركات الهاتف المحمول.

كما أعربت عن سعادتها أن هذه الشراكة سوف تتيح لعملاء نظام فليكس - والذين يعتبروا بمثابة أحد أهم الشرائح التي تعني بها WATCH IT- المحتوى بشكل متميز كي يتمتعوا بمتابعة عدد لا نهائي من أعمال الدراما المصرية والأجنبية وأعمال WATCH IT الأصلية بجانب أعمال ماسبيرو الأصيلة.

وصرح كريم عيد، أن هذه الشراكة تأتي في إطار اهتمام فودافون بتوفير خدمات متنوعة لجميع العملاء، خاصة المحتوى الترفيهي الذي يشهد إقبالا كبيرا جدا مع اتساع قاعدة العملاء، مشيرا إلى أن فودافون لديها شراكات متميزة مع رواد صناعة المحتوى في كل المجالات، وأن الشراكة الجديدة مع WATCH IT هي إضافة متميزة لباقة الخدمات التي يستفيد منها عملاء نظام فليكس، مشددا على أن رضا عملاء فودافون هو من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها.

ومن جانبه صرح السيد محمد عبد الله الرئيس والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس فقط على مستوى منصة WATCH IT بل يمتد التعاون في أكثر من مجال لكونها أكبر كيان إعلامى مصري حقق طفرة ونجاحات غيرت من مشهد الإعلام وأضافت له الكثير من النجاحات.

وأسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم.

وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى.

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.