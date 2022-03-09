فردوس عبد الحميد: بمسح لزوجي الجزمة وبحط رجله في ميه وملح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، عن سبب نجاح زواجها بالمخرج محمد فاضل، قائلة: "والله أنا بمسح له الجزمة، أنا بعمله كل حاجة، وبحط رجله في ميه وملح، وده بيحصل كل يوم، لحد امبارح والنهاردة، من غير افتعال، ومن غير ما نحس بحاجة، دي بقت عادة".

أضافت عبد الحميد، خلال حوارها وزوجها ببرنامج "الستات" مع مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة "النهار": "أنا اللي بنقي لزوجي ملابسه، إحنا ودودين مع بعض، وعندنا حنية لبعض، وعايزين نشوف بعض كويسين، وده سر نجاح علاقتنا الزوجية، شخص قضيت معاه حياتي، كأنه أخويا وابني وأبويا".

وكرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، وبينهن الفنانة فردوس عبد الحميد بوصفها إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني كبير في السينما والمسرح والدراما.