موظفو الدوام الليلي لديهم ذاكرة أسوأ ويقظة أقل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 7:15 مساءً

تشير دراسة إلى أنّ عمال النوبة الليلة لديهم ذاكرة أسوأ وسرعات ذهنية أبطأ لأنّ ساعات أجسامهم البيولوجية خارجة عن السيطرة، وفي دراسة أجرتها” دايلي ميل” وترجمتها “صوت بيروت انترناشونال ” أكدت انه لطالما ارتبط التحول من نوبات الليل إلى النهار بعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة مثل اضطرابات النوم وأمراض القلب والسمنة ومشاكل المزاج.

ويعتقد العلماء أنّ السبب هو تعطيل إيقاع الساعة البيولوجية في الجسم، التي تطلق الهرمونات على مدار الساعة الداخلية وتشجعنا على النوم عندما يبدأ الظلام، وجد تحليل جديد أجراه خبراء نمساويون أنّ العمل بنظام النوبات يمكن أن يؤثر أيضاً على وظائف المخ.

من خلال تجميع العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، وجدوا أنه في خمس من أصل ست فئات كان أداء عمال الفترة الليلية أسوأ بكثير من عمال فترة النهار، وشمل ذلك كيف كانوا أقل يقظة ولديهم سيطرة أسوأ على الانفعالات، مما قد يزيد من خطر وقوع حوادث وأخطاء في مكان العمل، واقترح الخبراء أن يشجع أرباب العمل العمال على أخذ فترات راحة للقيلولة لضمان حماية وظائفهم العقلية.

يُعتبر العمل بنظام النوبات الليلية، أي عندما يعمل الناس في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، هو جزء جوهري من المجتمع الحديث، ويقدّر أنّ حوالي واحد من كل ثمانية بريطانيين يعملون في نوبات ليلية، ويقدّر أن يسبب التعب ما يصل إلى 240 مليون دولار من حوادث العمل كل عام، قام خبراء من جامعة سيغموند فرويد الخاصة بتحليل نتائج 18 دراسة مختلفة حول العمل بنظام نوبات العمل ووظائف الدماغ نشرت بين عامي 2005 و2020، والتي نظرت إلى ما يقرب من 19000 شخصاً.

وقارنوا النتائج بناءً على سرعة معالجة المشاركين والذاكرة العاملة واليقظة والتحكم في الانفعالات والاستجابة الظرفية بالإضافة إلى القدرة على تصفية الإشارات البصرية غير المهمة والانتقال دون وعي بين المهام، قارنت خمس دراسات، العمال في نوبات ثابتة مع الأشخاص الذين يعملون بشكل طبيعي من الساعة تسعة إلى الساعة خمسة، قارنت إحدى عشرة دراسة العمال في نوبات دورية مع العمال العاديين. لم تحدد الدراستان المتبقيتان نوع التحول الذي قارنوه، غطت نصف الدراسات العاملين في مجال الرعاية الصحية، بينما غطت البقية مجموعة من المهن المختلفة التي لاحظها المؤلفون.

ثم تم تجميع نتائج الدراسات وأشارت إلى أنّ أداء عمال المناوبة الليلية كانوا أكثر فقراً في خمس من الفئات الست التي تم تقييمها، ووجد الباحثون تأثيراً كبيراً على السيطرة على الانفعالات لدى العمال، والاستجابة الظرفية التي هي قدرة العقل على معالجة المعلومات لتخطيط السلوك.

ولوحظ تأثير أصغر ولكن لا يزال كبيراً لسرعة المعالجة العقلية للعمال، ومهارات الذاكرة، واليقظة والقدرة على تصفية المعلومات غير الهامة ومع ذلك، وجدوا أنّ عمال المناوبة الليلية كان لديهم نفس القدرة على التبديل بين مهام العمل المختلفة عن زملائهم الذين يعملون من 9 إلى 5.

وقال البروفيسور ألفريد بارث، الخبير في علم النفس والمؤلف الرئيسي للدراسة:” إنّ انخفاض الأداء السلوكي العصبي لدى عمال المناوبة الليلية قد يلعب دوراً مهماً فيما يتعلق بالإصابات والأخطاء المرتبطة بالعمل.”

وأضاف أنّ هناك خطوات وقائية يمكن لأماكن العمل اتخاذها مثل وجود مساحات للنوم، وخطط تعافي العمال، ومراقبة الموظفين بشكل منتظم، للحد من التأثير المحتمل للأداء العقلي الضعيف.

اعترف البروفيسور بارث بأنّ تحليلهم كان له بعض القيود بسبب التنوع الكبير في الاختبارات التي استخدمتها الدراسات الفردية التي فحصوها لقياس الأداء المعرفي، وأضاف أنّ الدراسات غطت أيضاً مهن مختلفة مع مجموعة متنوعة من المطالب وأعباء العمل مما يعني أنّ النتائج قد تزيد أو تقلل من تأثير العمل بنظام النوبات على الموظفين.

وقال البروفيسور بارث أيضاً أنه نظراً لأنّ الدراسات نظرت فقط إلى المشاركين في وقت واحد، وليس على مدى فترة طويلة، لم يكن من الممكن الاستنتاج بشكل قاطع أنّ العمل بنظام النوبات الليلية هو سبب انخفاض الأداء العقلي، وقال أنه ينبغي إجراء مزيد من البحوث في هذا المجال لزيادة جودة المعرفة، لطالما ارتبط العمل بنظام الورديات بزيادة خطر الإصابة بأمراض طويلة الأمد مقارنة بأولئك الذين يعملون لساعات منتظمة.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أنّ 45 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال الذين يعملون ليلاً في الخدمات الصحية الوطنية يعانون من مرض طويل الأجل مقارنة بـ 39 في المائة و 36 في المائة على التوالي بين أولئك الذين يعملون في فترات الصباح.