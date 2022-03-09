جو رعد لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: سأنهي ألبومي في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا يزال الفنان جو رعد يواصل نشاطه الفني، بعدما أصدر أغنية خليجية بعنوان ” ما عزموني” قبل أسابيع.

واليوم يطلق أغنية ثانية بعنوان “لبيه لبيه”.

وفي التفاصيل، يقول جور رعد لـ” صوت بيروت إنترناشونال” ” أغنية ” لبيه لبيه” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعرة منيرة القحطاني وألحاني.

وأضاف: “صورتها في باريس وطرحتها منذ أيام قليلة وكلمة ” لبيه” تعني باللبناني” تؤمري” والحمد الله الاصداء إيجابية جدا ولم أتوقعها.

أما بخصوص ألبومه فأكد قائلا: “قريبا سأسافر إلى لبنان كي أحيي حفلة “عيد الأم” ثم أعود إلى الرياض لأضع صوتي على مجموعة من الأغاني منها واحدة باللهجة اللبنانية بعنوان “نفس المصير” وثلاثة باللهجة العراقية وكل هذه الأعمال سأحاول أن أنهي تنفيذها في شهر رمضان المقبل، وستصدر تباعا وليس دفعة واحدة كي تأخذ كل أغنية نصيبها من الانتشار.

وعن انشغاله حاليا يقول جو: ” أمضي وقتي حاليا بإحياء حفلات الزفاف في الخليج.

وبالنسبة لتعاونه كمصفف شعر مع السيدة ماجدة الرومي يشير: “أرافق الماجدة في أغلب حفلاتها وكنت معها هذا العام في مهرجان “العلا” و”الرياض” في السعودية وقريبا ستحيي حفلة في مدينة جدة وأخرى في الأردن.

وعن أحلام: “غدا سألتقي بفنانة العرب أحلام لأزين بأناملي شعرها في حفل زفاف ستحييه.

أما فيما يخص آخر أعمال الفنانين كشف جو لـ”صوت بيروت إنترناشونال” قائلا: “أحببت أغنيات النجم الكبير وائل كفوري الذي قدم أعمالا مميزة حققت نجاحا ومنها ” كلنا مننجر” و ” البنت القوية”.