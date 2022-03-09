مذكرات عمر الشريف تتحول إلى عمل درامي

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 06:57 مساءً - أعلن السيناريست ” والروائي المصري ” هيثم دبور ” في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات النجم العالمي ” عمر الشريف ” إلى مسلسل درامي وذلك بعد توقيع وموافقة نجله ” طارق عمر الشريف ” .

وأشار هيثم دبور في بيانه إلى أن مذكرات الفنان الراحل عمر الشريف تحتوي على تفاصيل عديدة عن حياته واحترافه التمثيل وكواليس صعوده إلى هوليوود وغيرها من الأمور التي لم يسبق عرضها في الإعلام العربي .

وأكد دبور على أن مذكرات عمر الشريف تتسم بالجرأة والصدق الشديدين .. كما أعرب عن سعادته بتولّي مسؤولية كشف كواليس حياة النجم الراحل عبر الشاشة في عمل درامي بعد 7 سنوات على رحيله .

وعلى الجانب الآخر أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني ضخم يُعرض على إحدى المنصات العالمية عبر إنتاج درامي يليق بذكراه ويعكس مكانته في تاريخ السينما .