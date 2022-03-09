شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ضيف شرف مسلسل "العائدون" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم هانى رمزى فى مسسلسل "العائدون" كضيف شرف، وأعرب رمزى عن سعادته بهذه المشاركة التي سيجسد فيها مرحلة معينة فى المسلسل حسب قوله، وكان صناع المسلسل الذى يتولى بطولته النجم أمير كرارة، من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، قد طرحوا عدة أفيشات منفردة لبطل المسلسل وعدد من الفنانين المشاركين فى المسلسل.





يذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

كان مؤلف العمل باهر دويدار قد قال إن مسلسل "العائدون" المنتظر عرضه في رمضان المقبل على شاشة dmc، يختلف تماما عن مسلسل "هجمة مرتدة"، وليس امتدادًا للمسلسل الأخير كما يردد البعض.

أضاف باهر دويدار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن مسلسل العائدون مستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في المنطقة العربية، ويظهر كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.

وأوضح السيناريست باهر دويدار، أن الفنان أمير كرارة يجسد شخصية رجل أمن بشكل مختلف تماما عما قدمه في مسلسل "كلبش" و"الاختيار"، قائلا: "الشخصية مختلفة عن سليم الأنصارى وأحمد منسى، ونحن صورنا نصف المسلسل حتى الآن، وأنا أكتب في آخر 5 حلقات من مسلسل العائدون".