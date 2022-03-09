كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 05:58 مساءً - شارك الفنان ” أحمد العوضي ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة له تجمعه بوالده في الظهور الأول له .
وظهر أحمد العوضي في الصورة محتضنا والده وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه له : ” أبويا البركة .. ربنا يخليك لينا يا حاج ” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية .. فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى وجه الشبه بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لوالد الفنان ” أحمد العوضي ” .. شاهد وجه الشبه بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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