الظهور الأول لوالد الفنان ” أحمد العوضي ” .. شاهد وجه الشبه بينهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 05:58 مساءً - شارك الفنان ” أحمد العوضي ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة له تجمعه بوالده في الظهور الأول له .

وظهر أحمد العوضي في الصورة محتضنا والده وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه له : ” أبويا البركة .. ربنا يخليك لينا يا حاج ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية .. فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى وجه الشبه بينهما .