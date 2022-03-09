شاهد .. ظهور نادر لأبناء الفنان ” محمد عدوية “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 05:58 مساءً - تستضيف الإعلامية ” منى الشاذلي ” في حلقة برنامجها ” معكم منى الشاذلي ” يوم غد الخميس المذاع عبر قناة cbc الفنان ” محمد عدوية ” . وتشهد الحلقة ظهور نادر لأبناء محمد عدوية ” أحمد ومنى ” حيث يشاركونه عددا من التحديات والألعاب . ويتحدث محمد عدوية خلال اللقاء عن والده الفنان ” أحمد عدوية ” ومدى تأثره به وكونه السبب في حبه للفن والغناء إلى جانب الموسيقار الراحل ” حسن أبو السعود ” الذي اكتشف موهبة الغناء بداخله . كما يغني محمد عدوية مجموعة من أشهر أغانيه وأغاني والده أحمد عدوية .

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