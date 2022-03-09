فنان شهير يعرض على طليقته الزواج مجددا على الهواء .. كيف كان ردها ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 05:58 مساءً - حل الفنان اللبناني ” علاء زلزلي ” ضيفا مع مواطنه الإعلامي ” طوني بارود ” ببرنامج تعا ننسى المذاع عبر قناة mtv اللبنانية .

وخلال اللقاء أجرى طوني بارود مداخلة هاتفية مع ” رنيم مخلوف ” طليقة علاء زلزلي تحدثت من خلالها عن تفاصيل علاقتهما قبل وبعد وقوع الطلاق بينهما .

فقالت رنيم مخلوف في بداية حديثها أن طلاقها من علاء زلزلي وقع منذ حوالي عامين وهو القرار الذي اتفق الاثنان عليه .

وأكدت رنيم على أن العائلة هي أهم شئ وأنهما استمرا بعلاقتهما الطيبة وصداقتهما حتى بعد طلاقهما مشيرة إلى أن علاء زلزلي لديه مكانة كبيرة لديها ولا تستبعد عودتهما إلى بعضهما البعض مجددا في المستقبل .

وبسؤالها عن استمرار وجود مشاعر حب لديها تجاه طليقها علاء زلزلي أجابت : ” أكيد طبيعي، عشرة 14 سنة بيني وبينه مش يوم ويومين ” .

وطلب طوني بارود خلال المداخلة من علاء زلزلي النظر إلى الكاميرا وتوجيه رسالة إلى طليقته فقال : ” ما بعرف شو بدي اقول لرنيم، رنيم كل الكلام الحلو بينقالها وهي بتعرف مكانتها بالنسبة لإلي كبيرة وكتير غالية ” .

وتابع زلزلي حديثه عارضا على طليقته رنيم مخلوف الزواج مجددا قائلا : ” رنيم بدك نرجع وهالبيت يرجع يملا ويتزين فيكي ” .. لترد بالموافقة وسط تصفيق وسعادة الحاضرين .

وعلق الإعلامي طوني بارود على عودة الفنان علاء زلزلي ورنيم مخلوف بأن الحب انتصر من جديد متمنيا دوام الفرح لهما .. كما أكد على أن ما حدث كان مفاجأة على الهواء بدون أي ترتيب مسبق أو تنسيق .