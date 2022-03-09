شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير عن مشاركته فى احتفالية يوم الشهيد: مفيش كلام ممكن يتقال غير شكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان رامز أمير عن سعادته للمشاركة فى الندوة التثقيفية احتفالا بيوم الشهيد اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاج السيسى، وقال عبر حسابه الرسمى بانستجرام:"شرفت النهاردة بمشاركتى فى الندوة التثقيفية احتفالا بيوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .. مفيش كلام ممكن يتقال غير شكرا .. شكرا لكل شهيد و لكل أسرة شهيد .. أبطال ضحوا بنفسهم عشان مصر".



رامز أمير



مشهد من احتفالية يوم الشهيد

ومن جهة أخرى أظهرت الفنانة هبة مجدى موهبتها المميزة في عالم الغناء خلال مشاركتها باحتفالية يوم الشهيد أمام أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما قدمت وصلة غناء بتعبير مميز على هامش العرض التمثيلي لأسرة تفقد ابنها عقب استشهاده في سيناء ببسالة ضد هجمة إرهابية غاشمة دافع فيها عن وطنه ببسالة حتي فقد روحه.

هبة مجدي تمكنت من إبراز موهبتها الغنائية خلال وصلة غناء مع المطرب على الحجار، خاصة بعد مشهد استشهاد "نور" الذى لعب دوره أحمد خالد صالح، وهي تقدم رسالة بكلماتها إلى ماجدة زكي، التي لعبت دور والدة الشهيد تثني فيها على تربيتها له كبطل ضحي بروحه فداء لوطنه، ومن ابرز كلمات الأغنية : "يا كل ام شهيد جينا نبوس ايديكى".

وتسببت الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى بكاء الحاضرين ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وذلك أثناء مشاركتها فى مشهد تمثيلى لعبت فيه دور والدة الشهيد "نور"، الذى قدمه الفنان أحمد خالد صالح، حيث تسببت فى بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما بدأت المشهد وهى تقبل بدلة ابنها الضابط، وتتحدث عن شوقها له وانتظارها له بعد عودته من سيناء.