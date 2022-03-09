شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم الشهيد خالد: قصة العمل تتطابق مع بطولة أغلب شهداء الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالجواد إبراهيم مخرج فيلم الشهيد خالد الذي عرض ضمن احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الفيلم هو رسالة امتنان لكل بطل ضحى بروحه من أجل مصرموضحا أن أحداث الفيلم هي شهادة توثيق تتطابق أحداثها مع القصص الواقعية لحياة عدد من شهدائنا اللذين قدموا أرواحهم فداء للوطن خلال السنوات الأخيرة.

وكشف إبراهيم أن أحداث الفيلم تدور حول أحد أبطال قوات الصاعقة بالجيش المصري، والذى نال كلاً منهم الشهادة في اللحظة التي كانت زوجته تضع مولوده الاول، لكنه فضل أن يلبى نداء الوطن بمحاربة الإرهاب في سيناء .

وأوضح أن الله وعد الشهداء بالخلود في القران الكريم بقوله تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}.

مشيرا الى ان الفيلم يناقش خلود بطولة الشهيد في وجدان الوطن ووجدان الشعب المصري العظيم.

جدير بالذكر أن فيلم الشهيد خالد من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج عبدالجواد ابراهيم وبطولة الفنان سيد رجب والممثل الشاب علاء عرفة والفنانة اسماء جلال وعدد من النجوم