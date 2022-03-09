شكرا لقرائتكم خبر عن ما فيش نور بيموت .. رسالة خالد الصاوى من احتفالية "يوم الشهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان خالد الصاوي دور والد الشهيد ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، حيث تمكن من لعبه بثبات كبير، خاصة خلال نهاية المشهد أثناء وصوله خبر استشهاد نجله، ليقدم الصاوي المشهد متناسياً آلام فقد الابن لصالح رغبته الوحيدة في الاطمئنان على آخر لحظاته مع صموده تجاه الهجمة الإرهابية علي الكمين الذى يتواجد فيه.



خالد الصاوى

خالد الصاوي وفور علمه بالخبر قال نصاً : "سؤال واحد يا فندم انا ابني مات وسلاحه في ايده"، وفور علمه بذلك ظل ثابتاً وطالب من اسرته عدم البكاء قائلاً : "ابني حي، انا سميته نور ومفيش نور بيموت".

شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى فى عرض مسرحى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة.

وتدور فكرة العرض المسرحى، عن تضحية رجال الجيش، بجانب المشروعات القومية الكبرى الذى تنفذها الدولة المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكيفية التصدي للشائعات التي تواجه المشروعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وأهمية العمل والبناء.