شكرا لقرائتكم خبر عن يا كل أم شهيد بنبوس إيديكى .. رسالة هبة مجدى للأمهات باحتفالية يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الفنانة هبة مجدى موهبتها المميزة في عالم الغناء خلال مشاركتها باحتفالية يوم الشهيد أمام أنظار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما قدمت وصلة غناء بتعبير مميز على هامش العرض التمثيلي لأسرة تفقد ابنها عقب استشهاده في سيناء ببسالة ضد هجمة إرهابية غاشمة دافع فيها عن وطنه ببسالة حتي فقد روحه.

هبة مجدي تمكنت من إبراز موهبتها الغنائية خلال وصلة غناء مع المطرب على الحجار، خاصة بعد مشهد استشهاد "نور" الذى لعب دوره أحمد خالد صالح، وهي تقدم رسالة بكلماتها إلى ماجدة زكي، التي لعبت دور والدة الشهيد تثني فيها على تربيتها له كبطل ضحي بروحه فداء لوطنه، ومن ابرز كلمات الأغنية : "يا كل ام شهيد جينا نبوس ايديكى".



هبة مجدي

وتسببت الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى بكاء الحاضرين ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وذلك أثناء مشاركتها فى مشهد تمثيلى لعبت فيه دور والدة الشهيد "نور"، الذى قدمه الفنان أحمد خالد صالح، حيث تسببت فى بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدما بدأت المشهد وهى تقبل بدلة ابنها الضابط، وتتحدث عن شوقها له وانتظارها له بعد عودته من سيناء.