المذيعة اعتذرت له.. لماذا بكى يسري الجندي في آخر لقاء تليفزيوني له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قبل نحو عامين، حل الكاتب الكبير يسري الجندي، ضيفا على برنامج "المساء مع قصواء" عبر قناة TEN، هذا اللقاء أصبح التليفزيوني الأخير له قبل رحيله عن عالمنا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاما.

وخلال لقاء يسري الجندي الأخير، سألته الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج عن لمحة الحزن في أعماله، وهل ذلك مرتبط بحالته النفسية، فأجاب: "طبعا.. الإنسان عندما يكتب يجمع الواقع المعاش وللحالة الذاتية".

ولم يتمالك يسري الجندي نفسه، وبكى على الهواء، واعتذرت له مقدمة البرنامج عن السؤال.

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الكاتب يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط، بدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين، واهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982، وتولى العديد من المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، وعمل مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

حصل يسري الجندي على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح عام 1981، وساهم في إقامة عدد من مهرجانات المسرح كان أبرزها ملتقى القاهرة للمسرح العربي عام 1994، وقدّم العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أفلام: "سعد اليتيم، دماء على الثوب الأبيض، أيام الرعب، والذئاب" وغيرها، ومن مسلسلاته: "علي الزيبق، أهلا يا جدو العزيز، ألف ليلة وليلة، جمهورية زفتى، التوأم، ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها، ومن المسرحيات: "الإسكافي ملكاً، عنترة، اللعب مع السادة، الساحرة، ملاعيب" وغيرها، وآخر أعماله مسلسل "خيبر" عام 2013.