مؤلف "ألف ليلة وليلة" و"السيرة الهلالية".. من هو يسري الجندي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، الكاتب الكبير يسري الجندي، عن عمر يناهز 80 عاما.

وأعلن خبر الوفاة نجله "جاسر" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "والدي الأستاذ يسري الجندي في ذمة الله".

وإليكم أبرز المعلومات عن الكاتب يسري الجندي:

- يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط.

- بدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين.

- اهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة.

- ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

- تولى العديد من المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974.

- عمل مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

- حصل على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح عام 1981.

- ساهم في إقامة عدد من مهرجانات المسرح كان أبرزها ملتقى القاهرة للمسرح العربي عام 1994.

- قدّم العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أفلام: "سعد اليتيم، دماء على الثوب الأبيض، أيام الرعب، والذئاب" وغيرها.

- ومن مسلسلاته: "علي الزيبق، أهلا يا جدو العزيز، ألف ليلة وليلة، جمهورية زفتى، التوأم، ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها.

- ومن المسرحيات: "الإسكافي ملكاً، عنترة، اللعب مع السادة، الساحرة، ملاعيب" وغيرها.

- آخر أعمال يسري الجندي مسلسل "خيبر" عام 2013.