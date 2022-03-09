مسلسلات رمضان 2022.. هشام إسماعيل يكشف تفاصيل دوره في "الاختيار 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3" المنتظر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، مستكملا:"ده حظي لأني ممثل ويجب أن أقدم أدوار الخير والشر".

وحول استعداداته لهذا الدور، قال إسماعيل خلال حواره مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه، وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها، كاشفًا أنه استعان بمقاطع فيديو وتصريحات كثيرة متوفرة ليتمكن من التعرف على طريقة الشخصية في الكلام بعصبية وصوت الخطاب المرتفع والضغط على ألفاظ معينة عند نطق اللغة العربية الفصحى.

تابع إسماعيل أنه لا يلتقي ببطلي العمل النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولكن يجمعه مشهد واحد صامت بالنجم كريم عبد العزيز أثناء خروجه من مبنى أمني، حيث أن كل مشاهده ستكون مع الجماعة وأكبر قياداتها الذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي.

شدد كذلك على أن الفن رسالة ويجب على الجميع احترامها وليس التطاول عليها، وذلك أنه للأسف الشديد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي المسيطرة على عقول الناس في الوقت الحالي.

أبدى الفنان تفاؤله بدوره في مسلسل "أحلام سعيدة"، متمنيًا أن يكون المسلسل له حظ من اسمه وأن يكون بشرى خير له في مسلسلات رمضان 2022، مشيرًا إلى أن أول بداية احترافية له في الكتابة والتأليف كان أول 5 حلقات من مسلسل "القبطان عزوز" وبعدها فيلمه "فزاع" وكان جيدًا وبه أفكار وأمل واستمتع به الأطفال.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.