مخرج وسيناريست "فيلم ثقافي" يعلن بدء تحضيره للجزء الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج والسيناريست محمد أمين، عن بدء تحضيره للجزء الثاني من فيلم "فيلم ثقافي"، مشيرا إلى أن العمل سيعرض نظرة أبطال الجزء الأول لأبنائهم المراهقين حاليا.

وقال أمين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، إن المعالجة السينمائية وكتابة "فيلم ثقافي 2" ستستغرق وقتا طويلا حتى لا يكون العمل استغلالا لنجاح الجزء الأول.

أضاف: "الجزء الثاني من (فيلم ثقافي) مختلف وله موضوع خاص به، الشيء الوحيد المشترك هو ظاهرة الكبت الجنسي، لكن شكل القضية وطريقة عرضها تتضمن معنى جديد".

تابع: "الشاب المراهق في 2022 وضعه أصعب من الشاب بتاع سنة 2000 لأنه محاصر بمواد إباحية على جميع الوسائط، والله يكون في عون المراهقين حاليا".

"فيلم ثقافي" إنتاج عام 2000، من تأليف وإخراج محمد أمين، وإنتاج شركة "العدل جروب"، وبطولة النجوم: أحمد عيد، أحمد رزق، فتحي عبدالوهاب، طارق عبدالعزيز، يسرا، أحمد خميس، سهام جلال، سامي العدل، روبي، أحمد عزمي، وإحسان القلعاوي وغيرهم.