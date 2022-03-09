"مكنش ينفع".. حورية فرغلي تكشف سبب عدم نجاح ارتباطها بهيثم أحمد زكي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة حورية فرغلي، سبب عدم نجاح ارتباطها بالنجم الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت حورية فرغلي، في فيديو تشويقي نشرته قناة "القاهرة والناس" من حلقتها المنتظرة في برنامج "حبر سري"؛ "أنا بحب هيثم أحمد زكي زكي، وكان بالنبسة لي زميل عزيز وأكتر شوية، بس هو ارتبط بيّا عاطفيا أكتر".

أضافت: "مكنش ينفع.. أنا أكبر منه بـ6 سنين.. إزاي كان ينفع! أنا آخر مرة كلمته قالي (باي باي يا طنط)، وده كان سبب إني مكلمتوش تاني".

برنامج "حبر سري" يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، على "القاهرة والناس" من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.