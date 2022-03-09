صفاء أبو السعود.. "أيقونة الاستعراضات" التي كُرمت في يوم المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، مجموعة من المبدعات المصريات، على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومنهن أيقونة الاستعراضات الفنانة صفاء أبو السعود.

وقدّمت الفنانة صفاء أبو السعود في الاحتفال، أغنية بعنوان "بنتي يا بنوتي يا بنوتة"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، وميكس وماستر هاني محروس.

ويعد ظهور الفنانة صفاء أبو السعود، في الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء، الثاني لها بعد غياب دام 25 عاما عن تقديم أعمالها الفنية.

وشاركت الفنانة صفاء أبو السعود، العام الماضي في تقديم أغنية "فجر الضمير" ضمن احتفالية مهرجان إبداع التاسع، التابع لوزارة الشباب والرياضة، من ألحان الموسيقار شريف حمدان، وكلمات الشاعر جمال بخيت، وإخراج دكتور عادل عبده.

وأعادت الفنانة الكبيرة، تقديم الاستعراضات التي اشتهرت بها فترة الثمانينيات والتسعينيات، مثل "العيد فرحة، و يا أصحابي وصحباتي"، وغيرها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المحطات في مشوار الفنانة صفاء أبو السعود:

- ولدت الفنانة والمطربة والإعلامية صفاء أبو السعود في المنصورة، لأب لواء الشرطة، وهو اللواء عبدالمنعم أبو السعود، الذي ورثت عنه الانضباط والالتزام في عملها الفني وحياتها الشخصية.

- بدأت الفنانة صفاء أبو السعود، حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شارو"، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967، وحصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

- تعاونت الفنانة صفاء أبو السعود، مع ثلاثى أضواء المسرح "سمير غانم، وجورج سيدهم والضيف أحمد"، في تقديم عدد من المسرحيات الاستعراضية، منها موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة فى ألف عام، الحرافيش، أنت اللي قتلت عليوة".

- شاركت الفنانة صفاء أبو السعود، في بطولة العديد من الأفلام السينمائية، منها "البحث عن المتاعب"، و"إلى المأذون يا حبيبي"، و"المزيكا في خطر"، و"غراميات عازب"، "بمبة كشر"، و"ملوك الضحك".

- وقامت ببطولة مجموعة من المسلسلات، منها "هي والمستحيل"، و"طائر الاحلام"، و"لسه بحلم بيوم"، و" محمد رسول الله"، و"التماسيح والنيل"، كما قدّمت عدد من الأغنيات منها "وردي"، "قدم الخير"، و"الحلوة"، إلى جانب أغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد".

- تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، مؤسس شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وأنجبت منه ثلاث بنات هن "أصيل" و"هديل" و"نضير".

- وفي حوار سابق لها، قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن سبب زواجها من الشيخ صالح كامل أنه شخص محترم ولم يتاجر بشهرتها وموهبتها.