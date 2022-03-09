رسمياً.. إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي عن الأمير أندرو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد التوصل لتسوية مالية، أُسقطت رسميا دعوى الاعتداء الجنسي التي رفعتها الأمريكية فرجينيا جوفري في نيويورك على الأمير البريطاني أندرو، عملًا بالتسوية المالية التي توصل إليها مع المدعية، بحسب ما أظهرته مستندات قضائية نشرت أمس الثلاثاء، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وكان الطرفان عقدا في شباط/فبراير الماضي اتفاقًا بالتراضي يقضي بأن يدفع النجل الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لجوفري مبلغًا ماليًا، لم يُكشف النقاب عن قيمته، تجنبًا للإحراج العلني الذي كان يمكن أن تسببه له المحاكمة في هذه القضية.

وتقدم الطرفان ”إقرارًا بإسقاط الحق“ في القضية إلى محكمة فدرالية في نيويورك، وقعه القاضي لويس كابلان، أمس الثلاثاء.

وقضى الاتفاق الشهر الماضي بأن تسحب جوفري الدعوى ”لدى تلقيها“ المبلع الذي نصت عليه التسوية المالية، ما يعني أنها تسلمته فعلًا.

وكانت جوفري تؤكد أن الأمير أندرو أقام علاقة جنسية معها عندما كانت في السابعة عشرة، أي قاصرا بموجب القانون الأمريكي، بعدما تعارفا من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي انتحر في سجنه في نيويورك عام 2019 قبل بدء محاكمته في جرائم جنسية.

ولم توجه أي اتهامات جنائية للأمير أندرو (61 عامًا)، الذي واظب على نفي هذه الاتهامات.

وأفادت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية أن التسوية تقضي بأن يدفع أندرو عشرة ملايين جنيه استرليني (13,1 مليون دولار) لجوفري، ومليوني جنيه لجمعية خيرية لدعم ضحايا الاتجار بالجنس.

وجُرد الأمير أندرو في كانون الثاني/يناير الماضي من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات.

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة منذ مقابلته التي وُصفت بأنها كارثية مع ”بي بي سي“ في خريف 2019، حيث ادعى أنه لا يتذكر لقاءه بفيرجينيا جوفري ودافع عن صداقته بجيفري إبستين.

وكانت صحف بريطانية قد كشفت في أكتوبر الماضي أن شرطة لندن قررت ”عدم إجراء أي تحقيق مع ابن الملكة إليزابيث الأمير ”أندرو“، وذلك بعد مراجعة العديد من الوثائق المتعلقة بالدعوى التي رفعتها ضده، فيرجينيا جوفري، والتي تزعم فيها تعرضها للاغتصاب من قبل أندرو، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي مقابلة في آب/ أغسطس الماضي، قالت مفوضة شرطة لندن، كرسيدا ديك، إنها ”طلبت من المحققين مراجعة التهم، لأنه لا أحد فوق القانون في بريطانيا“.