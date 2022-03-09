كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 03:50 مساءً - نشر الحساب الرسمي لقناة القاهرة والناس على تطبيق إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” والتي تستضيف بها الفنانة ” حورية فرغلي ” .
فكشفت حورية فرغلي خلال اللقاء عن ارتباطها بالفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” والذي كان أكثر من زميل بالنسبة لها .
وأضافت حورية أن الفنان الراحل كان قد ارتبط بها أكثر عاطفيا ولكنها رأت أن هذه العلاقة لن تكون مناسبة نظرا لكونها أكبر منه ب 6 سنوات وشعرت بأنها أكثر نضجا .
وعن سبب انقطاع العلاقة بينها وبين هيثم أحمد زكي قالت : ” آخر مرة اتكلمت معاه وكانت سبب إني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط ” .
يذكر أنه من المقرر إذاعة حلقة الفنانة حورية فرغلي ببرنامج حبر سري على جزئين يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة الحادية عشر .
كانت هذه تفاصيل خبر ” باي باي يا طنط ” .. حورية فرغلي تكشف عن ارتباطها بهذا الفنان وسبب عدم اكتمال العلاقة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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