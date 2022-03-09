” باي باي يا طنط ” .. حورية فرغلي تكشف عن ارتباطها بهذا الفنان وسبب عدم اكتمال العلاقة بينهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 مارس 2022 03:50 مساءً - نشر الحساب الرسمي لقناة القاهرة والناس على تطبيق إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” والتي تستضيف بها الفنانة ” حورية فرغلي ” .

فكشفت حورية فرغلي خلال اللقاء عن ارتباطها بالفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” والذي كان أكثر من زميل بالنسبة لها .

وأضافت حورية أن الفنان الراحل كان قد ارتبط بها أكثر عاطفيا ولكنها رأت أن هذه العلاقة لن تكون مناسبة نظرا لكونها أكبر منه ب 6 سنوات وشعرت بأنها أكثر نضجا .

وعن سبب انقطاع العلاقة بينها وبين هيثم أحمد زكي قالت : ” آخر مرة اتكلمت معاه وكانت سبب إني مكلمتوش تاني قالي باي باي يا طنط ” .

يذكر أنه من المقرر إذاعة حلقة الفنانة حورية فرغلي ببرنامج حبر سري على جزئين يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة الحادية عشر .