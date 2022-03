شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك وأنتوني هوبكينز وليلي كولينز ينضمون لقائمة مقدمي حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة، عن أسماء عدد من المشاهير الذي سيشاركون في تقدم الجوائز، في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته 27 من الشهر الجاري، وشملت القائمة علي النجوم رامي مالك، أنتوني هوبكينز، وسيمو ليو، وليلي كولينز، وأوما ثورمان، وروث كارتر، وهذه القائمة هي الثانية بعد الإعلان عن القائمة الأولى من مقدمي جوائز الاوسكار والتي شملت ليدي جاجا وزوي كرافيتز وكريس روك وغيرهم.



مقدمي حفل الاوسكار

وكان قد كشف حساب أكاديمية فنون وعلوم الصورة عن بعض النجوم الذين سيشاركون في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته 27 من الشهر الجاري، حيث تشارك النجمة العالمية ليدي جاجا مع ستة فنانين آخرين في تقديم الحفل.

مقدمي حفل الاوسكار

تشمل القائمة النجوم كيفن كوستنر، والنجمة الكورية يون يوه جونج، والنجمة روزي بيريز والنجم كريس روك، وأخيراً النجمة زوي كرافيتز، نجمة فيلم "The Batman" الذي طرح مؤخرا .

وفي سياق اخر كشف القائمون على حفل جوائز الأوسكار عن أنه لن يتعين على الحاضرين في حفل توزيع الجوائز الـ94 التي ستقام الشهر المقبل إظهار أي دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشف عن أن أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة ستطلب فقط من الضيوف إظهار دليل على وجود اختبار PCR سلبي للدخول إلى الحفل الذى سيقام يوم 27 مارس المقبل.

على أن تلتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تقنيًا بالحد الأدنى من المتطلبات من وزارة الصحة في لوس أنجلوس، حيث أكدت أن حضور حفل الجوائز الرئيسية التي تسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار ما زالت تتطلب التطعيم ضد فيروس كورونا للحضور.

كما استقر منظمو حفل الأوسكار 2022، على أن يكون الحفل من 3 عروض منفصلة، مدة كل منها ساعة، وذلك في محاولة لكسر الرقم القياسي لعدد المشاهدين والوصول إلى 50 مليون مشاهد لأول مرة، وحسب ما ذكره موقع هوليوود ريبورتر، فإن جوائز الأوسكار ستنتقل من حالة جفاف إلى طوفان من العروض، وبعد أن ظل الحفل بدون مضيف لمدة 3 سنوات، سيستعين بثلاثة مقدمي برامج متنوعين يستطيعون جذب ملايين المشاهدين على شبكة ABC التي تنقل الحدث.

ويبث حفل جوائز الأوسكار رقم 94، على الهواء مباشرة في يوم 27 مارس من مسرح دولبي في هوليوود الذي يتسع لأكثر من 3400 شخص، ويحلم المنظمون بتحطيم الرقم القياسي لحفل أوسكار عام 2004، الذي تخطى فيه عدد المشاهدين 46 مليون مشاهد بعد أن تملك العالم كله سحر وانبهار الفيلم الأسطوري The Lord of the Rings.

ويحاول المنتج وممول الحفل ويل باكر، استعادة الإحساس بالأهمية الثقافية للجوائز، وبث موجة من التنويع سواء في الحفل أو الحضور أو الجوائز، مع تنويع مقدمي الحفل وفقراته.